ممثلو العمال والشركات يطرحون اقتراحًا بشأن الحد الأدنى للأجور لعام 2020

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توصل ممثلو العمال والشركات إلى مقترحات جديدة في المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في العام المقبل.وقدم الجانبان أرقامًا جديدة خلال الاجتماع العام الحادي عشر للجنة الحد الأدنى للأجور، الذي عُقِد في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ أمس الأربعاء.واقترح الطرف الممثل للعمال تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم بمقدار 9570 وون، بارتفاع نسبته 14% عن العام الحالي.أما قطاع الأعمال، الذي اقترح سابقًا خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.2% عن العام الحالي، فقد أعلن عن موافقته على تخفيض الحد الأدنى بنسبة 2%، أي إلى 8158 وون.ويتعرض الجانبان لضغوط للتوصل إلى حل وسط خلال أيام، بالنظر إلى ضيق الوقت اللازم للإعلان عن الخطة النهائية من قبل وزارة العمل بحلول الخامس من أغسطس.