سيول وطوكيو تعقدان اجتماعًا على مستوى المديرين لمناقشة القيود التجارية الأخيرة

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من المقرر أن يتم هذا الأسبوع عقد محادثات على مستوى العمل بين كوريا الجنوبية واليابان، تحت رئاسة مسؤولين على مستوى المديرين، لمناقشة القيود التجارية التي فرضتها طوكيو في الآونة الأخيرة.وصرح مسؤول بوزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول أمس الأربعاء أن الاجتماع سيُعقد غدًا الجمعة في طوكيو. وبحسب ما ورد فقد أصرت اليابان أن يكون الاجتماع على مستوى المديرين، وليس على مستوى المدير العام، بعد دعوة سيول إلى إجراء تلك المحادثات.ويخطط الجانب الكوري الجنوبي للاستماع إلى تفاصيل الإجراءات اليابانية، وأسباب اتخاذها لهذه الخطوة.وسيكون هذا أول اتصال على المستوى الحكومي بين البلدين، منذ أن استبعدت اليابان كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تفضيلية، في تصدير ثلاثة من المكونات عالية التقنية اللازمة لصناعة أشباه الموصلات وشاشات العرض، في الأول من شهر يوليو الجاري.