وزراء خارجية سيول وواشنطن يناقشون القيود التجارية اليابانية

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ناقشت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية مع نظيرها الأمريكي أمس الأربعاء العلاقات بين سيول وطوكيو، في خضم الخلاف التجاري بين الدولتين الآسيويتين.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الخميس إن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أجريا مناقشات ليلة الثلاثاء عبر الهاتف.وأعربت "كانغ" عن قلقها من أن القيود التجارية اليابانية لن تلحق الضرر فقط بالشركات الكورية الجنوبية، بل يمكن أن تؤثر سلبًا أيضًا على التجارة العالمية من خلال عرقلة العرض العالمي.وقالت الوزيرة إن هذه الخطوة غير مرغوب فيها بالنسبة للعلاقات الودية والتعاونية بين سيول وطوكيو، وكذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.وأعربت "كانغ" عن أملها في أن تسحب طوكيو ضوابط التصدير لكيلا تتدهور الأوضاع، مضيفة أن سيول تسعى لحل القضية دبلوماسيًّا من خلال الحوار.وقالت الوزارة إن "بومبيو" أعرب عن تفهمه لتصريحات "كانغ"، وأنهما اتفقا على مواصلة التعاون لضمان الاتصال الوثيق بين الدول الثلاث من خلال القنوات الدبلوماسية.