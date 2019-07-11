مسؤول كوري رفيع المستوى يقوم بزيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة

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قام مسؤول رئاسي كوري جنوبي رفيع المستوى بزيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء، وسط تصاعد التوتر بين سيول وطوكيو بسبب القيود التجارية اليابانية.وصرح "كيم هيون تشونغ"، نائب رئيس مكتب الأمن القومي للرئيس، للصحفيين في مطار دالاس الدولي بأن لديه "العديد من القضايا" لمناقشتها مع المسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس.ولدى سؤاله عما إذا كان سيناقش وساطة أمريكية لحل النزاع التجاري مع اليابان، قال "كيم" إن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضًا.ومع توقع استئناف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لمفاوضات نزع السلاح النووي في المستقبل القريب، قال المسؤول إن الأمر سيناقش خلال اجتماعاته مع نظرائه في البيت الأبيض.كما صرح رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية الثنائية في وزارة الخارجية "كيم هي سانغ" لدى وصوله إلى واشنطن بأنه سيشرح وجهة نظر سيول بأن تصرفات اليابان غير عادلة، خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين.كما يعتزم إجراء محادثات اليوم الخميس مع "رولاند دي مارسيلوس"، القائم بأعمال النائب المساعدة لوزير الخارجية لشؤون التمويل والتنمية الدولية.