مصادر: قيادة الأمم المتحدة تسعى لإدراج اليابان كعضو رسمي

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أفادت بعض التقارير أن قيادة قوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية التي تقودها الولايات المتحدة تسعى إلى ضم اليابان كعضو رسمي، وهي خطوة من شأنها أن تدعو الجيش الياباني إلى التدخل العسكري في حالة حدوث نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية.وذكرت مصادر حكومية متعددة في سيول اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لتوسيع دور الأمم المتحدة في شبه الجزيرة، وتأمل في أن تنضم اليابان إلى 18 دولة أخرى في إرسال الموارد المادية والبشرية لدعم الأمن القومي لكوريا الجنوبية.وتشمل هذه "الدول المانحة" كما تسمى معظم الدول التي حاربت إلى جانب كوريا الجنوبية في الحرب الكورية تحت راية الأمم المتحدة، بما في ذلك أستراليا وكندا والمملكة المتحدة.وقالت المصادر إن قيادة الأمم المتحدة لن تعلن في الوقت الحالي عن المشاركة المقترحة لليابان في مجلس قيادة قوات الأمم المتحدة، مراعاة لمشاعر كوريا الجنوبية الحالية بشأن جارتها.وتقول المصادر إنه تم إجراء اتصالات مع ألمانيا لمعرفة اهتمامها في المشاركة أيضًا.