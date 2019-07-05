الحكومة تسعى إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن قيود التصدير اليابانية

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قال رئيس الوزراء "لي ناك يون" أمس الأربعاء إن الحكومة ستسعى إلى الحصول على موافقة البرلمان على ما لا يقل عن 120 مليار وون، من أموال الميزانية التكميلية، لمواجهة تأثير القيود الأخيرة التي فرضتها اليابان، على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من المواد ذات التقنية العالية.وخلال جلسة أسئلة وأجوبة برلمانية، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تخطط لطلب الأموال من البرلمان من أجل تنفيذ تدابير تخفيف الأضرار في أسرع وقت ممكن.وقال "لي" إن أحد أسباب تأثر الشركات الكورية بقوة بالخطوة اليابانية الأخيرة هو اعتمادها المفرط على المكونات والمواد اليابانية، مضيفًا أن البلاد في حاجة إلى تنويع قنوات الاستيراد، وتحسين الاعتماد على الذات.وأضاف أن الشركات الكورية قد أحرزت بعض التقدم في تأمين المواد التي تشملها قيود التصدير.كما أعرب "لي" عن أمله في دعم المعارضة لتأمين التمويل الإضافي، بالنظر إلى خطورة الوضع الحالي.