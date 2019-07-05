54 ألف مريض يلجؤون إلى خيار الموت الكريم

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تبين أن حوالي 54 ألف مريض اختاروا الموت الكريم، بعد مرورعام و5 أشهر على دخول القانون ذي الصلة حيز التنفيذ، في شهر فبراير من العام الماضي.وصرحت وزارة الصحة والرفاهية الكورية بأن عدد المرضى الذين قرروا تعليق الرعاية الطبية لإطالة أمد الحياة أوالتوقف عنها قد بلغ 53 ألفا و900 مريض في نهاية شهر يونيو الماضي، بينهم 32 ألفا و460 مريضا و21 ألفا و440 مريضة.ومنذ نهاية شهر مارس الماضي أصبح من الممكن وقف أوتعليق العمليات الطبية التي تهدف إلى إطالة حياة المرضى ممن دخلوا مرحلة الموت.وبلغ عدد الذين تقدموا باستمارات من أجل التوقف عن الرعاية الطبية حتى الآن 256 ألفا و25 شخصا بينهم 179 ألفا و56 امرأة و76 ألفا و969 رجلا.