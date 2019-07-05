استخدام المعونات الإنسانية الكورية الجنوبية في مساعدة السكان في كوريا الشمالية

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أفادت قناة آسيا الحرة بأن مبلغ المعونات الإنساية الذي قدمته الحكومة الكورية الجنوبية إلى منظمة اليونسيف الدولية استخدم في طلب مساعدات لفائدة الطبقة المهمشة في كوريا الشمالية.وقالت المنسقة الإعلامية "شيماء إسلام" في مكتب المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية التابع لمنظمة اليونسيف إن 3 ملايين و500 ألف دولار قدمتها سيول إليها الشهر الماضي استخدمت في طلب معونات طبية بالاضافة إلى معونات غذائية.وأوضحت أن المعونات الكورية الجنوبية تستهدف وقاية الأطفال والحوامل في كوريا الشمالية عبر برنامج الصحة والدعم الغذائي للمنظمة.وبخصوص توزيع المعونات، قالت المسؤولة الإعلامية إن موظفا في مكتب المنظمة في كوريا الشمالية بالتعاون مع السلطات الكورية الشمالية يقومون بالرصد الميداني بشكل دقيق ومنتظم للوقوف على عملية التوزيع.وكانت "سيول" قررت في الخامس من الشهر الماضي تقديم 8 ملايين دولار إلى مشروع مساعدة الطبقة المهمشة في كوريا الشمالية تم تسليم 3 ملايين و500 ألف دولارمنه إلى اليونسيف و4 ملايين و500 ألف دولار إلى برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة.