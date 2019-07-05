تعيين الخبير في الشؤون الكورية الشمالية سفيرا أمريكيا في إندونيسيا

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صرح البيت الأبيض الأمريكي أمس الأربعاء بأن الخبير في الشؤون النووية الكورية الشمالية "سونغ كيم" والسفير الأمريكي في فليبين عُيّن سفيرا أمريكيا جديدا في إندونسيا.وتولى السفير "كيم" العديد من المناصب المهمة في وزارة الخارجية الأمريكية بينها منصب سفير في كوريا الجنوبية ومفاوض كبير في المباحثات السداسية وممثل خاص للسياسة تجاه كوريا الشمالية ومساعد نائب الوزير في شرق آسيا والمحيط الهادئ.وشارك السفير "كيم" الذي يجيد االلغتين الكورية واليابانية في مفاوضات العمل الكورية الشمالية والأمريكية التي جرت في منطقة "بانمونجوم" قبل عقد مباحثات القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن في سنغافورة في نهاية شهر مايو الماضي حيث تولى صياغة نص الاتفاق مع نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية آنذاك "تشوي سون هي" في سنغافورة قبل يوم من عقد مباحثات القمة.وولد "كيم" في سيول ثم هاجرمع والده إلى الولايات المتحدة في منتصف سبعينيات القرن الماضي بحيث تخرج من جامعة بنسيلفانيا قبل أن يحصل على شهادة الماجستير في علم القانون من جامعة لندن ثم شرع في عمله كنائب عام في مدينة لوس أنجلوس.