Photo : YONHAP News

ينظم مركز الثقافة الكورية في ألمانيا معرض "ذاكرة انقسام شبه الجزيرة الكورية" بدءا من يوم 18 من هذا الشهر وحتى يوم 31 من الشهر القادم، احتفالا بمرور 30 عاما على انهيار جدار"برلين" ومرور 100 عام على إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة.وقال المركز إن ستة فنانين سيشاركون في المعرض وهم : "كيم جين ران " وجونغ يون سون" وتشو سو" والفنان الصيني "يويانغ ريو" والفنانة الألمانية "كلاوديا شوميتش" والفنانة الإيطالية "سوزانا سوينبرغ".كما يوثق الفنانون المشاركون بالصور تجربة الحرب الأهلية الكورية وآلام الانقسام بين الكوريتين وملامح الحياة الراهنة في كوريا الشمالية، من خلال عرض لقطات أخذت في المنطقة منزوعة السلاح باستخدام مختلف الوسائط.