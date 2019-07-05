القوات الأمريكية تعترف بقدرة كوريا الشمالية على ضرب الأراضي الأمريكية

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اعترفت القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الجنوبية بأن صاروخ "هوا سونغ -15" الكوري الشمالي يعتبر من الصواريخ البالستية العابرة للقارات والذي تم اختبار إطلاقه في شهر نوفمبر من عام 2017 كما أنه قادرعلى ضرب الآراضي الأمريكية.وحسبما ورد في الملخص الإستراتيجي للقوات الأمريكية في كوريا في عام 2019 والذي أصدرته قيادة الأمم المتحدة في البلاد اليوم الخميس، تمتلك كوريا الشمالية حاليا ثلاثة أنواع من الصواريخ البالستية العابرة للقارات وهي صواريخ "هواسونغ -13" الذي يبلغ مداه حوالي 5 آلاف و500 كيلومتر و"هواسونغ -14" الذي يبلغ مداه حوالي 10 آلاف و58 كيلومتر و"هواسونغ - 15" الذي يبلغ مداه حوالي 12 ألفا و874 كيلومتر.وقدرت قيادة الأمم المتحدة بأن صاروخ "هواسونغ - 14" قادر على الوصول إلى معظم الآراضي الأمريكية فيما يستطيع صاروخ "هواسونغ - 15" أن يطال جميع الأراضي الأمريكية.