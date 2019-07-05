المحكمة العليا تقول إن رفض تأشيرة الدخول للفنان يو غير شرعي

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أصبح للفنان"يو سونغ جون" الذي تخلى عن الجنسية الكورية وحصل على المواطنة الأمريكية إمكانية الدخول إلى البلاد وذلك بعد مرور 17 عاما على إصدار وزارة العدل الكورية قرارا بحظر دخوله عام 2002.وصرحت المحكمة العليا اليوم الخميس بأن قرار القنصلية الكورية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة رفض إصدار تأشيرة دخول للفنان "يو" غير شرعي وقررت إعادة إحالة القضية إلى محكمة "سيول" للاستئناف. وقالت إنه حتى في حال حصول الكوريين على الجنسية الأجنبية بدافع التهرب من الخدمة العسكرية الإجبارية، فإنه يتوجب منحهم صفة المواطن الكوري المقيم في الخارج.ويذكر أن الفنان "يو" قد حصل على المواطنة الأمريكية في شهر يناير من عام 2002، وتخلى عن الجنسية الكورية قبل أن يتم إعفاؤه من الخدمة العسكرية الإجبارية وأمام اشتداد نقد الرأي العام له، قررت وزارة العدل الكورية حظر دخوله للبلاد.