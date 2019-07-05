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الرياضة

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم يقترح تجديد عقد المدرب بارك

Write: 2019-07-11 15:28:07Update: 2019-07-11 17:26:56

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم يقترح تجديد عقد المدرب بارك

Photo : YONHAP News

اقترح الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم تجديد عقد مدرب منتخب كرة القدم الفيتنامي الكوري الأصل "بارك هانغ سو" لثلاث سنوات أخرى.
وأفادت وسائل الإعلام الفيتنامية أمس الأربعاء بأن الأمين العام للاتحاد الفيتنامي "ريه هوأي أين" قال إنه تفاوض مع وكيل المدرب بارك واقترح عليه تجديد العقد لمدة 3 سنوات وتوقع إمضاء إتفاق بهذا الشان قريبا . 
من ناحيته، ينوي المدرب "بارك" دراسة الاقتراح بجدية علما أن راتبه السنوي يبلغ حاليا مائتين وأربعين ألف دولار. 
وتجدرالإشارة إلى أن" بارك" أبرم عقدا يستمر حتى شهر يناير من عام 2020 بشرط تولي منصب مدرب المنتخب الوطني الأول والمنتخب دون 23 عاما ويتوجب على الطرفين اتخاذ قرار نهائي بشأن العقد  بحلول شهر أكتوبر من هذا العام.
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