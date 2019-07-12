الحزب الحاكم يضيف 300 مليار وون إلى الميزانية التكميلية لمواجهة القيود التجارية اليابانية

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يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إلى تأمين 300 مليار وون إضافية، في الميزانية التكميلية المقترحة، لمساعدة البلاد على مواجهة القيود التجارية اليابانية.وقال رئيس السياسات في الحزب الديمقراطي "تشو جيونغ سيك" اليوم الخميس إن الحزب قرر أن يستجيب للحاجة الإضافية التي فرضتها قيود التصدير، ولذلك قرر إضافة المبلغ المذكور في مشروع قانون الميزانية التكميلية المعلق في البرلمان.وفي أبريل الماضي، قدمت الحكومة مشروع ميزانية تكميلية بقيمة 6.7 تريليون وون إلى البرلمان. ويتعهد الحزب الديمقراطي الحاكم الآن بزيادة هذا المبلغ إلى 7 تريليون وون، من خلال المداولات الحزبية.ويقول "تشو" إن الميزانية الإضافية ضرورية لتعزيز اعتماد البلاد الذاتي في المواد الثلاثة عالية التقنية التي تخضع لقيود التصدير اليابانية والمكونات الأخرى المعرضة لتدابير إضافية محتملة من جانب طوكيو.وسوف يتم تخصيص الأموال الإضافية لتطوير التكنولوجيا وتسويقها والإنتاج الضخم، وسيتم إعطاء الأولوية للشركات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المواد اليابانية، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.