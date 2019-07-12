واشنطن تفكر في تخفيف العقوبات جزئيًّا عند إغلاق موقع يونغ بيون النووي

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يبدو أن الولايات المتحدة تدرس تعليق بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، في حالة موافقة النظام على "الإغلاق التام" لمنشآته النووية الرئيسية، وتجميد برنامج أسلحة الدمار الشامل.وقال مصدر مطلع على المناقشات المتعلقة بكوريا الشمالية في البيت الأبيض أمس الخميس إن إدارة "ترامب" تدرس هذا الخيار، الذي سيتم بموجبه تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والنسيج.ويقول المصدر إن واشنطن في المقابل ستطالب بتفكيك جميع المباني الموجودة في مجمع "يونغ بيون" النووي، وتعليق إنتاج المواد الانشطارية النووية والرؤوس الحربية.