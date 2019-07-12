ستاندرد آند بورز: قيود التصدير اليابانية ستؤدي إلى الضغط على الاقتصاد الكوري

Photo : YONHAP News

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أن تؤدي القيود التجارية اليابانية إلى وضع مزيد من الضغوط على الاقتصاد الكوري الجنوبي.وقال "شون روتشي"، كبير الاقتصاديين في وكالة "ستاندرد آند بورز" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ندوة عُقِدت في سيول أمس الخميس إن القضايا المتعلقة بالعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان لا يمكن التنبؤ بها، ولكن من المحتم أن تؤثر النزاعات التجارية على الاستثمار والنمو عند الأطراف المعنية.وقال إن التوتر الحالي بين سيول وطوكيو يمكن أن يضاعف حالة عدم اليقين، وقد يجعل من الصعب على كوريا الجنوبية تحقيق الاستقرار واستعادة الاستثمار، مع خلق المزيد من الضغط الهبوطي.وفيما يتعلق بما إذا كان الخلاف التجاري سيدفع الوكالة إلى خفض توقعاتها للنمو لعام 2019 لكوريا الجنوبية، قال "روتشي" إنه من المبكر للغاية التنبؤ بتأثير ذلك على الاقتصاد الكوري الجنوبي ومدى هذا التأثير.وقد خفضت الوكالة بالفعل يوم الأربعاء الماضي توقعاتها للنمو في كوريا الجنوبية من 2.4% إلى 2%، لكن التقييم لم يأخذ في الاعتبار التوترات التجارية بين سيول وطوكيو.وقد استشهد التقرير الأخير بضعف أداء الشركات في الربع الأول وتفاقم التوترات التجارية العالمية. كما أكد أنه تم النظر بعين الاعتبار إلى البنية الاقتصادية المفتوحة لكوريا الجنوبية مع اعتمادها الكبير على الصناعات التحويلية.