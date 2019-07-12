سيول: واشنطن عرضت عقد محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن النزاع التجاري

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قال مسؤول رئاسي رفيع المستوى إن واشنطن عرضت إجراء محادثات ثلاثية مع سيول وطوكيو، لحل النزاع التجاري الراهن بين حلفائها الآسيويين.صرح بذلك نائب رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي "كيم هيون تشونغ" للصحفيين خارج فندقه في واشنطن، حيث قال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حريصتان على عقد اجتماع لمناقشة قيود التصدير الأخيرة لطوكيو ضد سيول، لكن اليابان لم تستجب لهذا العرض.وقال المسؤول الكبير إن الجانب الأمريكي أعرب عن أمله في أن تقوم سيول وطوكيو بحل النزاع بسرعة وبطريقة بناءة، لأن طول الخلاف بين حليفيها ليس في مصلحة الولايات المتحدة.وقال "كيم"، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، إنه التقى مع القائم بأعمال رئيس الموظفين بالبيت الأبيض "مايك مولفاني"، وكذلك أعضاء الكونغرس الأمريكي، لتوضيح موقف سيول في قضية القيود التجارية اليابانية.