لجنة الحد الأدنى للأجور تصوت لرفع الحد الأدنى لعام 2020 بنسبة 2.9%

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صوَّتت اللجنة الثلاثية لرفع الحد الأدنى للأجور في العام المقبل بنسبة 2.9%، ليصبح الحد الأدنى للأجور بقيمة 8590 وون.وقد اتخذت اللجنة المؤلفة من 27 ممثلًا عن العمال والشركات والقطاع العام، قرارها صباح اليوم الجمعة، بعد إجراء مفاوضات ماراثونية بدءًا من الأمس.وفي التصويت الذي أجري بعد 13 جولة من المفاوضات على مدى أكثر من شهر، قررت اللجنة اعتماد الزيادة التي بلغت نسبتها 2.9%، بأغلبية 15 صوتًا ورفض 11 صوتًا وامتناع عضو واحد عن التصويت.وكان ممثلو الشركات قد اقترحوا رفع الفائدة بنسبة 2.9%، بعد أن أعربوا سابقًا عن رفضهم للموافقة على أي زيادة في الحد الأدنى للأجور في العام المقبل.وكان العرض النهائي الذي تقدم به الممثلون عن العمال هو زيادة الحد الأدنى بنسبة 6.3%، حيث اقترحوا أن يتم تحديد الحد الأدنى بقيمة 8880 وون.وعندما اجتمعت اللجنة لأول مرة، اقترح الجانب العمالي زيادة الأجور بنسبة 19.8%، بينما اقترح جانب الشركات تخفيض الأجور بنسبة 4.2%، مقارنة بالعام الحالي.وعلى مدار عدة جولات من المفاوضات قام الجانبان بتعديل مقترحاتهما تدريجيًّا.وسوف تكون الزيادة الأخيرة، إذا وافقت عليها وزارة العمل، هي أقل زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور في ظل حكومة "مون جيه إين"، التي أشرفت سابقًا على زيادات بنسبة 16.4% و10.9% في العامين الماضيين.