وزيرة الخارجية الكورية تلتقي برئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

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التقت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" أمس الخميس في أديس أبابا برئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي "موسى فقي محمد " على هامش جولته التي تشمل ثلاث دول أفريقية.وقالت وزارة الخارجية إن الوزيرة "كانغ" بحثت مع "موسى فقي" القضايا المتعلقة بوحدة أفريقيا، ومنها إطلاق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والقارة الأفريقية.ووقعت الوزيرة "كانغ" مع "موسى فقي" مذكرة تفاهم لتعزيزالتعاون والتبادل الشبابي بين كوريا والاتحاد الأفريقي.وتغادر الوزيرة "كانغ" إثيوبيا اليوم متوجهة إلى غانا المحطة الثانية من جولتها الأفريقية.