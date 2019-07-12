عمال المترو في بوسان يعلقون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق

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عاد عمال مترو الأنفاق في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية إلى العمل اليوم الجمعة، مقررين إنهاء الإضراب الذي استمر لمدة يومين، بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.وقد اجتمعت النقابة العمالية في بوسان مع الإدارة لمدة ثلاث ساعات ليلة أمس الخميس، واتفق الجانبان على زيادة الأجور بنسبة 0.9%، وتعيين 540 عاملًا جديدًا.وقد انهارت المفاوضات بين العمال والإدارة يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى أول إضراب لعمال مترو الأنفاق في بوسان منذ ما يقرب من 3 سنوات.وقد سعت النقابة العمالية في البداية إلى زيادة الأجور بنسبة 4%، بينما أرادت الإدارة تجميد الأجور، لكن الجانبين تمكنا من التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.