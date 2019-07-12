الخارجية الأمريكية تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين واشنطن وسيول وطوكيو

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستبذل "كل ما في وسعها" لتعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.صرحت بهذا المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أورتاغوس" أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي، عندما سئلت عن المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجية سيول وواشنطن حول القيود المفروضة مؤخرًا على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية.وقالت المتحدثة إن كوريا الجنوبية واليابان ليسا دولتين صديقتين وحسب، بل هما حليفتان أيضًا، وأن الولايات المتحدة ووزارتها سيبذلان قصارى جهدهما لتعزيز العلاقات بين الحلفاء الثلاثة.وقالت إن بلادها على اتصال يومي مع كل من سيول وطوكيو من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة، مضيفة أن العلاقات الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان تعد من أوثق العلاقات الخارجية لديها في العالم.وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إجراء محادثات ثلاثية في اجتماع وزراء الخارجية هذا الشهر، الذي تستضيفه رابطة دول جنوب شرق آسيا في بانكوك، رفضت المتحدثة الرسمية التعليق.