أول اجتماع بين سيول وطوكيو لمناقشة القيود التجارية اليابانية

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من المقرر أن يتم عقد أول اجتماع على مستوى المديرين بين كوريا الجنوبية واليابان بعد ظهر اليوم الجمعة في طوكيو، لمناقشة القيود التجارية اليابانية على صادرات المواد التكنولوجية لكوريا الجنوبية.وقد صرح مسؤول بوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الخميس بأن الاجتماع سيعقد بمشاركة خمسة مسؤوليين على مستوى المدريرين من كل جانب.لكن الحكومة اليابانية صرحت مساء أمس الخميس بأن الاجتماع سيكون مجرد جلسة شرح ، وأنه سيعقد بمشاركة مسؤولَيْن من كل جانب.وتوقع المراقبون صعوبة توصل الجانبين الكوري والياباني إلى اتفاق، وأن يقتصرالاجتماع على تحديد موقف كل منهما من قضية القيود التجارية.وسيكون هذا الاتصال الأول من نوعه على المستوى الحكومي بين البلدين، منذ أن استبعدت اليابان كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تفضيلية، في تصدير ثلاثة من المكونات عالية التقنية اللازمة لصناعة أشباه الموصلات وشاشات العرض في الأول من شهر يوليو الجاري.