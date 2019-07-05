أول انخفاض متزامن لأسعار التصدير والاستيراد منذ 5 أشهر

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شهدت أسعار التصديروالاستيراد انخفاضا متزامنا في شهر يونيو الماضي وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.وطبقا لتقرير صادرعن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة ، انخفضت أسعار التصدير في شهر يونيو الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهرالأسبق، بسبب ارتفاع قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ خمسة أشهرالتي تشهد فيها أسعار التصديرانخفاضا مقارنة بالشهرالأسبق.وبلغ متوسط سعرالصرف في شهر يونيو الماضي 1175.62 وون مقابل الدولارالأمريكي الواحد، بعد أن كان في حدود 1183.29 وون في شهر مايو الماضي.ومن بين المنتجات التي شهدت انخفاضا في تصديرها في يونيو ، الفحم والمنتجات النفطية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية، بالإضافة إلى ذاكرة دي رام.أما أسعارالاستيراد في يونيوالماضي، فقد شهدت بدورها انخفاضا بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر الأسبق، وذلك لأول مرة منذ شهر يناير الماضي.ويرجع السبب في انخفاض أسعارالإستيراد إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث بلغ متوسط أسعار نفط خام دبي 61.78 دولارا للبرميل الواحد في يونيو الماضي، بعد أن كان في حدود 69.38 دولارا الشهرالأسبق.