افتتاح بطولة العالم للسباحة في مدينة كوانغ جو الكورية

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تنطلق الدورة الثامنة عشرة لبطولة العالم للسباحة، بحفل الافتتاح الذي يقام في مدينة "كوانغ جو" بكوريا الجنوبية تحت شعار "الغطس في السلام"، حيث ستستمرمنافساتها حتى يوم الثامن والعشرين من يوليو الجاري في مدينتي "كوانغ جو" و"يوسو" بمقاطعة جنوب تشولا.ويشارك في البطولة 2639 لاعبا ولاعبة من 194 دولة ، حيث سيتنافسون في 76 نوعا من المسابقات في 6 رياضات، وهي السباحة ، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة المتزامنة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء.وتعتبر بطولة "كوانغ جو" أكبرالبطولات الدولية للسباحة من حيث حجم المشاركة، حيث شارك 2413 لاعبا ولاعبة من 184 دولة في بطولة عام 2015 التي أقيمت في "كازان" بروسيا، و2303 من اللاعبين واللاعبات من 177 دولة في بطولة عام 2017 التي أقيمت في "بودابست" بالمجر.وتشارك كوريا الجنوبية في بطولة "كوانغ جو" بفريق يضم 82 لاعبا ولاعبة حيث من المتوقع أن تحصد السباحة الكورية "كيم سوه يونغ" التي فازت بميدالية ذهبية في سباق 200 متر فردي متنوع للنساء ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في"جاكارتا باليمبانغ" بأندونيسيا في شهرأغسطس من العام الماضي.