بيونغ يانغ تدعو واشنطن إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة

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دعت صحيفة "تشوسون شينبو" الناطقة باسم اتحاد الكوريين المقيمين في اليابان الموالية للنظام في كوريا الشمالية اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى اتخاذ اجراءات جديرة بالثقة، من أجل إحراز تقدم في المفاوضات النووية التي ستعقد بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقالت الصحيفة إن كوريا الشمالية مستعدة لاتخاد إجراءات لبناء الثقة وإظهار حسن النوايا، إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة حيال بيونغ يانغ.وأكدت على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة خلال جلسة المفاوضات النووية القادمة حلا جديدا يتضمن نزعا للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وإلغاء التهديدات بالحرب النووية ضد كوريا الشمالية.