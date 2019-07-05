ردود فعل حزبية متباينة بشأن الترفيع في الحد الأدنى للأجور

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عبر الحزب الديمقراطي الحاكم عن ترحيبه بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم بنسبة طفيفة.وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم "لي هيه شيك" إن القرار يعكس عزم الشركات وعمالها مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، مضيفا أن الحزب الحاكم سيبذل كل ما في وسعه لحماية الطبقة المحرومة من حيث الأجور.ورحب حزب الإصلاح المستقبلي وحزب السلام الديمقراطي المعارضان الصغيران بالقرار، معربين عن ارتياحهما لتوخي التدرج في قرار رفع الحد الأدنى للأجور.أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فطالب بإعادة النظر في القرار، وتجميد الحد الأدنى للأجورعند مستواه الحالي.ومن جانبه، عبر حزب العدل المعارض الصغير عن معارضته للقرار، مطالبا الرئيس "مون جيه إين" بإيضاح موقفه بشأن فشله في تنفيذ تعهداته برفع الحد الأدنى للأجورعند مستوى 10 آلاف وون بحلول عام 2020.