الأمم المتحدة تقول إن اليابان صدرت بعض المواد الممنوعة إلى كوريا الشمالية

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أظهرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن اليابان صدرت بعض العناصر الاستراتيجية والسلع الكمالية إلى كوريا الشمالية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعد انتهاكا للعقوبات الدولية. وقامت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بتحليل عشرة تقارير أعدتها لجنة خبراء الأمم المتحدة التابعة للجنة العقوبات على كوريا الشمالية فيما بين عامي 2010 و2019، حيث اتضح أن تقارير الأمم المتحدة أكدت وجود حالات متعددة تم فيها تصدير مواد ممنوعة، بما في ذلك بعض السلع الفاخرة والمعدات الحساسة التي يمكن أن تكون تستخدم لأغراض عسكرية، من اليابان إلى كوريا الشمالية، على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة. فوفقًا لتقرير عن الأمم المتحدة صادر في عام 2016، استوردت كوريا الشمالية هوائيات رادار تجارية من إنتاج شركة يابانية لكي تستخدمها سفن كورية شمالية، وقد شوهد بعض تلك الهوائيات في صور لاختبار كوريا الشمالية لصاروخ مضاد للسفن، وتم نشرها في فبراير 2015 بواسطة صحيفة "رودونغ شينمون" في كوريا الشمالية. وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن اليابان كانت متساهلة بشأن ضوابط التصدير إلى كوريا الشمالية، رغم أنها فرضت قيودًا تجارية على كوريا الجنوبية بدعوى أن سيول هربت بعض المواد الحساسة إلى كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الدولية.