وزير الخارجية الياباني يسعى للالتقاء بدبلوماسيين كوريين شماليين في تايلاند

Photo : YONHAP News

قالت تقارير صحفية إن وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" يسعى لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الشمالي في منتدى إقليمي سيعقد في تايلاند الشهر القادم.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية أمس الأحد أن "كونو" يسعى لعقد اجتماع مع وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" على هامش منتدى آسيان الإقليمي المقرر عقده في الفترة من الأول إلى الثالث من أغسطس في العاصمة التايلاندية بانغكوك.وأضاف التقرير أن وزير خارجية اليابان يعتزم الوصول إلى تايلاند يوم 31 يوليو لحضور اجتماع وزراء الخارجية وغيره من جلسات المنتدى الإقليمي.وقال التقرير إنه إذا تحقق الاجتماع مع وزير الخارجية الكوري الشمالي، فسوف ينقل "كونو" رغبة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دون شروط.