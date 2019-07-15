تدهور مؤشر معنويات الشركات الكورية في الربع الثالث

تدهور المؤشر الذي يقيس معنويات الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من هذا العام.ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة أمس الأحد، أظهر مسح أجراه المعهد على أكثر من ألف شركة تصنيع محلية أن مؤشر مسح الأعمال الخاص بتلك الشركات قد وصل إلى 90 نقطة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض قدره ثماني نقاط مقارنة بالربع السابق من هذا العام. كما تراجعت توقعات الشركات المصنعة بالنسبة لحجم المبيعات بست نقاط ليصل إلى 96 نقطة.وقال التقرير إن الربع الثالث من هذا العام شهد انخفاض الرقمين إلى أقل من المستوى القياسي البالغ 100 نقطة، موضحا أن قراءة بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، بينما تعني قراءة المؤشر فوق 100 نقطة زيادة عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.وقال التقرير إن مؤشر معظم الصناعات، باستثناء الإلكترونيات والكيماويات والآلات الدقيقة، قد تدهور إلى أقل من مستوى 100 نقطة.