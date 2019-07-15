سام سونغ تضع خطط طوارئ في مواجهة قيود التصدير اليابانية

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عقد "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اجتماعًا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة أول من أمس السبت لمناقشة وضع تدابير للاستجابة لقيود التصدير اليابانية للمواد التكنولوجية الرئيسية.وقال مسؤول في "سام سونغ" أمس الأحد إن "لي" عقد الاجتماع لمناقشة نتائج رحلته الأخيرة التي استمرت ستة أيام في اليابان، ومناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بضوابط التصدير اليابانية على ثلاث مواد عالية التقنية تُستخدم في تصنيع الرقائق الإلكترونية وشاشات العرض.وخلال استعراضه لنتائج رحلته في اليابان، قال "لي" للمشاركين في الاجتماع إنه تم تأمين ما يكفي من مادة "بوليميد الفلورين" ومادة "فلوريد الهيدروجين" لشركته، من أجل تجنب حدوث اضطرابات في الإنتاج. ومع ذلك، أضاف المسؤول أن مثل هذه الإجراءات لا تمثل حلاً نهائيًا للمشكلة. ونظرا لأن لم تكشف شركة "سام سونغ" لم تكشف عن كيفية حصولها على المواد الثلاث عالية التقنية، فإن المراقبين والخبراء في القطاع الصناعي يتوقعون أنها لن تتمكن من الحصول عليها مباشرة من الشركات اليابانية. وخلال الاجتماع، وجه "لي" أيضًا أوامره كبار المسؤولين التنفيذيين إلى وضع خطط للطوارئ لتجنب تعطل الإنتاج المحتمل، والاستعداد لاحتمال قيام اليابان بتوسيع نطاق قيودها لتشمل مجالات أخرى.