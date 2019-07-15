حزب المعارضة الرئيسي يقترح إقالة وزير الدفاع

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يعتزم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي تقديم اقتراح للبرلمان اليوم الاثنين من أجل إقالة وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" عقب ما يقول الحزب إنه سلسلة من الهفوات الأمنية في الجيش.وأعلنت زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض "نا كيونغ وان" عن هذه الخطة أمس الأحد في مؤتمر صحفي، حثت فيه الرئيس "مون جيه إين" على الكشف عن أفكاره في هذا الشأن.كما انتقدت "نا" أيضًا الحزب الديمقراطي الحاكم لمعارضته عقد جلسة عامة برلمانية يوميْ الخميس والجمعة، حيث ادعى الحزب الحاكم أنه يخشى أن يتم طرح اقتراح إقالة وزير الدفاع للتصويت خلالها.وكان الحزب الحاكم قد أوضح أنه يعارض عقد الجلسة لمدة يومين، ويرى أن يتم عقدها لمدة يوم واحد في يوم الجمعة، من أجل معالجة التشريعات التي طال انتظارها، مثل مشروع قانون الميزانية التكميلية للحكومة.وحذرت زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي من أنه إذا لم يوافق الحزب الحاكم على عقد جلسة مدتها يومان، فسوف يكون من الصعب على حزبها التعاون في إقرار مشروع قانون الميزانية الإضافية.