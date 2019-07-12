الرئيس يعتذر عن فشله في الحفاظ على تعهداته حول الحد الأدنى للأجور

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قدم الرئيس "مون جيه إين" اعتذارًا علنيًا للشعب الكوري لعدم تمكنه من الوفاء بتعهداته الانتخابية حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى عشرة آلاف وون في الساعة بحلول عام 2020.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، نقل مساعد الرئيس لشؤون السياسات "كيم سانغ جو" اعتذار الرئيس "مون" بالقول إن الرئيس يأسف لعدم تمكنه من من الوفاء بوعده للشعب.ويذكر أن "مون" وجه أوامره إلى وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" بوضع تدابير للتعويض عن الارتفاع المتواضع في الأجور.لكن "كيم" شدد أيضا على أن الحكومة لن تتخلى عن مبادرة النمو التي تعتمد على زيادة الدخل، وأن الجهود ذات الصلة سوف تستمر في تحقيق دورة فاضلة بين الدخل والنمو الابتكاري والاقتصاد العادل.وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور، التي تتكون من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، قد صوتت في الأسبوع الماضي لرفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم بنسبة 2,9%، ليصل إلى 8 آلاف و590 وون، وهو ما يعني استحالة وصوله فعلياً إلى مستوى 10 آلاف وون في السنة القادمة كما وعدت الحكومة.