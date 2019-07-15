اليابان ترفض اقتراحا أمريكيا بعقد اجتماع ثلاثي حول قيود التصدير

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رفضت الحكومة اليابانية عقد اجتماع ثلاثي مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن قيود الصادرات اليابانية على كوريا الجنوبية.وكشفت مصادر دبلوماسية أمس الأحد عن أن الولايات المتحدة اقترحت فى أواخر الأسبوع الماضي أن تعقد الدول الثلاث محادثات متوسطة المستوى فى طوكيو، خلال فترة زيارة "ديفيد ستيلويل" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والباسيفيك، إلى المنطقة.وأفادت التقارير بأن كوريا الجنوبية وافقت على هذا المقترح، بينما رفضتها اليابان بدعوى وجود تضارب في المواعيد.وبذلك استمر الفشل في الجهود الهادفة إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية لقيود التصدير اليابانية حتى الآن. فقد عقد مسؤولان من وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اجتماعا مغلقا مع نظرائهم اليابانيين خلال الأسبوع الماضي في طوكيو، لكن كل جانب من الجانبين تمسك بموقفه خلال الاجتماع.