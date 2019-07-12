أخيرا ..... بي تي إس في السعودية

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تقيم الفرقة الكورية العالمية "بي تي إس" أول عرض لها في المملكة العربية السعودية.وكشف مصدر مسؤول في شركة "بيغ هيت" المشرفة على الفرقة أمس الأحد، عن أن "بي تي إس" سوف تقيم عرضا في استاد الملك فهد الدولي خلال شهر أكتوبر القادم.وبهذا ستصبح "بي تي إس" أول فرقة فنية أجنبية تقيم عرضا في مكان مفتوح يستوعب عددا كبيرا من الجمهور في المملكة العربية السعودية.ويذكر أن فرقة "بي تي إس" تقوم بجولة غنائية عالمية بعد عرضها في مدينة "لوس أنجليس" في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو الماضي، حيث تواصل إقامة عروضها في 9 مدن كبرى في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك "شيكاغو" و"نيو جيرسي" في الولايات المتحدة، و"ساو باولو" في البرازيل، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الفرنسية باريس، ومدينتا "أوساكا" و"شيزوكا" اليابانيتان، ثم العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر.