توقعات بمناقشة القيود التجارية اليابانية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية

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من المتوقع أن تجري مناقشة القيود التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية في اجتماع للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، سيُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.وصرح مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول للكي بي إس أمس الأحد بأن منظمة التجارة العالمية قبلت طلبات من الدول الأعضاء حتى يوم الخميس لحضور اجتماع المجلس العام المقرر له أن يعقد يوميْ 23 و24 يوليو في مدينة جنيف السويسرية. وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية قدمت يوم الخميس طلبا إلى منظمة التجارة العالمية لمناقشة مسألة القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها التكنولوجية إلى سيول، كبند ضمن جدول أعمال الاجتماع، وأنه تم التأكيد على إدراج القضية في قائمة جدول الأعمال في اليوم التالي. لكن المسؤول أشار إلى ضرورة أن تراقب الحكومة الكورية ردود اليابان خلال ذلك الاجتماع.وكان سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "بيك جي آه" قد أثار هذه القضية أمام اجتماع لمنظمة التجارة العالمية حول التجارة في السلع عقد خلال الأسبوع الماضي، حيث وصف القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا بأنها "انتقام اقتصادي لأغراض سياسية"، وحث طوكيو على تقديم تفسيرات واضحة لهذه الخطوة والتراجع عنها فورا.