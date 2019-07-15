الحزب المعارض يقترح عقد محادثات مع الرئيس لمناقشة قيود التصدير اليابانية

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اقترح رئيس حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي عقد اجتماع مع الرئيس "مون جيه إين" لبحث قيود التصدير اليابانية على كوريا الجنوبية.وقال "هوانغ كيو آن" رئيس حزب "كوريا الحرة" في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنين إن حزبه سيقبل إجراء محادثات مع المكتب الرئاسي بأي شكل من الأشكال إذا كانت تلك المحادثات بناءة.وأضاف أنه منفتح على عقد لقاء فردي مع الرئيس وكذلك اجتماع بين الرئيس ورؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة في كوريا.كما حث "هوانغ" كلا من المكتب الرئاسي والبرلمان على إرسال مبعوثين إلى كل من طوكيو وواشنطن لمناقشة النزاع التجاري بين كوريا واليابان.ودعا "هوانغ" الرئيس "مون" إلى إقالة وزيرة الخارجية وكبار المسؤولين المكلفين بالسياسة الخارجية للبلاد.