سيول وداكا تبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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عقد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أمس الأحد في عاصمة بنغلاديش داكا اجتماعا مع نظيرته البنغلاديشية "شيخة حسينة واجد" ، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتنمية والتعليم والتجارة.وقال رئيس الوزراء الكوري "لي" إن بنغلاديش قد حققت نموا اقتصاديا بمعدل سنوي فاق 6% خلال السنوات العشر الماضية، ويتوقع أن تحقق نسبة نمو تتجاوز 8% هذا العام.ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء البنغلاديشية "حسينة" إن بنغلاديش تبذل جهودا مكثفة لتنضم إلى مصاف الدول المتقدمة.وأضافت أن كوريا تعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين لبنغلاديش، مشيرة إلى أن حكومة بلادها ستقوم بتوفير جو ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية.وطالب "لي" حكومة بنغلاديش بتوسيع دائرة السوق أمام الشركات الكورية، معربا عن أمله في تطوير مجالات التعاون بين البلدين، ليشمل ليس فقط المنسوجات والملابس بل وأيضا البنى التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات.ومن جانبها، أعربت "حسينة" عن أملها في زيادة الاستثمارات الكورية عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة في بنغلاديش ، قائلة إن حكومة بنغلاديش تنتهج سياسات منفتحة وملائمة للقطاع الخاص.ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين كوريا وبنغلاديش بلغ مليارا و580 مليون دولار في العام الماضي ، حيث بلغ حجم صادرات كوريا لبنغلاديش مليارا و240 مليون دولار، فيما صدرت بنغلاديش ما قيمته 340 مليون دولار لكوريا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري بزيارة بنغلاديش منذ 17 عاما.