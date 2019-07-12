كوريا الجنوبية تتصدر العالم من حيث سرعة الانترنت المتنقل

جاء في تقرير صادر عن شركة "أوكلا" التي تدير"سبيد تست" المختص في قياس سرعة الإنترنت أمس الأحد، أن كوريا الجنوبية تتصدر العالم من حيث سرعة الإنترنت المتنقل بعد أن أطلقت خدمة أول شبكة للجيل الخامس في العالم.وأشار التقرير إلى أن متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في كوريا الجنوبية بلغت 76.74 ميغابايت في الثانية، محتلة بذلك المركز الأول من بين 140 دولة في العالم.وجاءت النرويج التي حافظت على صدارتها منذ شهر أغسطس من العام الماضي، في المركز الثاني، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت المتنقل فيها 67.93 ميغابايت في الثانية، فيما بلغ المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت المتنقل 27.22 ميغابايت في الثانية.ويذكر أن متوسط سرعة الإنترنت المتنقل في كوريا الجنوبية قد بلغ 54.89 ميغابايت في الثانية في شهر مارس الماضي، إلا أنه ارتفع بمقدار 16% ليبلغ 63.81 ميغابايت في الثانية في أبريل، ثم ارتفع مجددا بنسبة 20.2% في شهر مايو الماضي، أي 79.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.