عدد السيارات في كوريا الجنوبية يتجاوز 23 مليونا

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تبين أن عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية بلغ 23 مليون سيارة بحلول نهاية شهر يونيو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الاثنين، بلغ عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية 23 مليونا و444 ألفا و165 سيارة بحلول نهاية شهر يونيو، بزيادة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح التقرير أن هذا الرقم يدل على أن معدل امتلاك السيارات في كوريا الجنوبية يبلغ سيارة واحدة لكل 2.2 شخص مشيرا إلى أن عدد السيارات المسجلة بدأ يشهد انخفاضا تدريجيا، فيما يشهد عدد السيارات الصديقة للبيئة زيادة تتجاوز 600 ألف سيارة بحلول نهاية هذا العام.وبلغ عدد السيارات الصديقة للبيئة والتي توجد من بينها السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية ، 530 ألفا في نهاية يونيو الماضي، مسجلة حصة قدرت نسبتها بنحو2.3% من إجمالي عدد السيارات في كوريا، بعد أن كانت في حدود 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.