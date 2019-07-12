واشطن تبدى تعاطفها مع موقف سيول بشأن القيود التجارية اليابانية

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قال نائب مستشار الأمن الوطني الكوري "كيم هيون جونغ" إن الولايات المتحدة أبدت تعاطفها مع موقف كوريا الجنوبية الذي يعتبر القيود المشددة التي فرضتها اليابان على تصدير مواد حساسة لسيول أمرا غير مقبول .جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب مستشار الأمن القومي للصحفيين قبيل مغادرته مطار واشنطن الدولي يوم السبت الماضي حيث ذكر أنه التقى بمسؤولين من الحكومة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي بالإضافة إلى باحثين متخصصين ، وقدم لهم شرحا عن الإجراءات اليابانية غير العادلة التي اتخذتها طوكيو من جانب واحد.وقال إن جميع من التقى بهم أبدوا تفهما كبيرا للمخاوف من عواقب تصاعد التوترات بين سيول وطوكيو، والتي تسبب بها الإجراء الياباني أحادي الجانب، مؤكدا تعهد الخارجية الأمريكية ببذل أقصى جهودها للحفاظ على التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأوضح "كيم " أنه والجانب الأمريكي لم يأتيا على ذكر مفهوم "الوساطة" أثناء المحادثات على اعتبار أن هذا المفهوم يعنى أن الجانبين الكوري والياباني يتحملان مسؤولية التوترات الراهنة القائمة بينهما.