واشنطن تقترح على بيونغ يانغ عقد مفاوضات نووية هذا الأسبوع

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ذكرت مصادر دبلوماسية أمس الأحد أن الولايات المتحدة قد عرضت مؤخرا على كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية مقترحا بعقد مفاوضات نووية في غضون هذا الأسبوع، لكن "بيونغ يانغ" لم تستجب حتى الآن لهذا الاقتراح.وحسب المصادر، فإن واشنطن تريد عقد المفاوضات خلال الأسبوع القادم، ولو مع بعض التأخير في محاولة لإحراز تقدم خلال الاجتماع المتوقع عقده بين وزيري الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" والكوري الشمالي "لي يونغ هو" على هامش حضورهما المؤتمر الوزاري لمنتدى الأمن الاقليمي لآسيان الذي من المقرر إقامته في بانكوك أوائل شهر أغسطس القادم .وفي حال تم عقد المفاوضات النووية ، سيرأس الجانب الأمريكي "ستيف بيغان" الممثل الخاص للسياسات تجاه كوريا الشمالية، فيما سيرأس الجانب الكوري الشمالي "كيم ميونغ كيل" السفيرالسابق لدى فيتنام.ويذكر أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية وإقامة مكتب اتصال أمريكي في "بيونغ يانغ" وتخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل تجميد البرامج النووية والصاروخية لديها.