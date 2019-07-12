توقعات بعقد اجتماع بين الرئيس وقادة الأحزاب السياسية يوم الخميس

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تتزايد الاحتمالات بعقد اجتماع بين الرئيس "مون جيه إين" وقادة الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة معًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وكان رئيس حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" قد أكد أمس أنه سيقبل بأي شكل من أشكال الاجتماع مع الرئيس "مون" من أجل مناقشة القيود التجارية اليابانية على كوريا الجنوبية. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، التقى قادة الأحزاب السياسية الخمسة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب المعارض الرئيسي، حيث توصلوا إلى توافق في الآراء حول ضرورة عقد الاجتماع يوم الخميس إذا تم تأكيده. واتفقوا أيضا على الاجتماع مرة أخرى اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على موعد وجدول أعمال الاجتماع. وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الرئيس بزعماء الأحزاب السياسية من المعسكريْن الحاكم والمعارض وجهاً لوجه، في شهر مارس من العام الماضي، عندما عُقدت القمة الأولى بين "مون" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وبالإضافة إلى القيود المفروضة على الصادرات اليابانية، من المتوقع أن تجري خلال الاجتماع المرتقب مناقشة المساعدات الإنسانية الأخيرة التي قدمتها سيول لكوريا الشمالية والجهود الدبلوماسية الجارية لنزع السلاح النووي، إلى جانب إصلاح نظام الانتخابات.