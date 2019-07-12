قرار أمريكي لمكافحة الإغراق ضد المواد الغذائية الكورية الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يصدر حكم مبدئي خلال الأسبوع القادم في الولايات المتحدة بشأن عرائض لمكافحة الإغراق تم تقديمها ضد أكثر من عشر شركات كورية جنوبية من قبل شركة "كيوسيرا سينكو" للأدوات الصناعية. وفي هذا السياق، من المقرر أن تصدر هيئة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكما مبدئيا يوم الاثنين القادم بشأن تلك العرائض ضد واردات بعض المواد الغذائية الأساسية المصنّعة بواسطة 15 شركة كورية. وسوف تقرر الهيئة حول ما إذا كانت تلك المنتجات المتهمة قد تسببت في أضرار للسوق الأمريكية. وكانت شركة "كيوسيرا سينكو" للأدوات الصناعية قد قدمت عريضة يوم السادس من يونيو ضد حوالي 140 شركة من كوريا الجنوبية والصين وتايوان، متهمة إياها بإغراق السوق الأمريكية بالمواد الغذائية وتقويض المنافسة.وادعت الشركة أن هذه الشركات باعت بعض السلع الأساسية في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها السوقية، موضحة أن هوامش الإغراق تتراوح بين 10,23% إلى 14,25% للمنتجات الأساسية من الشركات الكورية الجنوبية. وتحتل الصين المرتبة الأولى في سوق السلع الأساسية في الولايات المتحدة بأكبر حصة في السوق، وتليها كوريا الجنوبية واليابان. وتمتلك شركة "كيوسيرا"، التي يقع مقرها في مدينة "كيوتو" اليابانية، حصة ملكية بنسبة 100% من شركة "كيوسيرا سينكو" للأدوات الصناعية بعد أن سيطرت على علامات "سينكو" التجارية في عام 2017.