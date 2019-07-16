الحزب الحاكم يشدد على الاستجابة الحزبية المشتركة للقيود التجارية اليابانية

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قال رئيس مركز أبحاث تابع للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية أمس الاثنين إن من مصلحة البلاد الاستجابة للقيود التجارية اليابانية بأسلوب يشمل الأحزاب من المعسكريْن الحاكم والمعارض.وأدلى "يانغ جونغ تشول" رئيس "معهد الديمقراطية" التابع للحزب الديمقراطي الحاكم، وأحد المقربين من الرئيس "مون جيه إين"، بهذه التصريحات للصحفيين خلال زيارة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن.وفيما يتعلق بالقيود التي فرضتها اليابان على بعض صادراتها التكنولوجية إلى كوريا، قال "يانغ" إن الوقت قد حان لكوريا وللشعب الكوري لإظهار جبهة موحدة تحت قيادة الرئيس. وأشار "يانغ" في هذا الصدد إلى كيفية تجمّع الكوريين خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، وحذر من التقليل من شأن الشعور الوطني الكوري الجنوبي.من جانبه قال "جون هامري" رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي إن وجود تعارض بين حليفين مهمين للولايات المتحدة أمر مثير للقلق، معربا عن اعتقاده بضرورة أن تساعد الإدارة الأمريكية في حل هذه المشكلة.