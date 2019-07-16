الحزب اليميني المتطرف يزيل الخيام الاحتجاجية من ميدان كوانغ هوا مون

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قام حزب "جمهوريتنا" اليميني المتطرف بإزالة الخيام التي كان قد أقامها في وسط العاصمة سيول.وقام الحزب بشكل طوعي بإزالة أربع خيام احتجاجية في حوالي الساعة 5 من صباح اليوم الثلاثاء من ميدان "كوانغ هوا مون"، قبل أن تنفذ إدارة المدينة إجراءات لإزالة تلك الخيام. وادعى الحزب أنه "عطل" الأمر الإداري لعمدة عمدة سيول "بارك وان سون" من خلال إزالة الخيام طوعًا، مؤكدا أنه سوف يعيدهم مرة أخرى قريبًا.وكان قد تم إنشاء تلك الخيام في الأصل يوم 10 مايو لتسهيل مظاهرة اعتصامية تدعو إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي حدثت خلال المسيرات المؤيدة للرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في عام 2017 احتجاجًا على إزالتها من منصبها في وقت سابق من ذلك العام.وفي أواخر الشهر الماضي، قام فريق كبير نظمته إدارة المدينة بإزالة الخيام بالقوة، واشتبك بعنف مع مؤيدي الحزب الذين أعادوا في النهاية إنشاء تلك الخيام بعد فترة وجيزة من هدمها.