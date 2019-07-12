إبادة 3 قوارب خشبية كورية شمالية بعد اكتشافها في البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الاثنين إنه تم العثورعلى 3 قوارب خشبية يعتقد بأنها من كوريا الشمالية في البحر الشرقي يوم السبت الماضي، ولم يتم العثورعلى أي شخص على متنها، حيث قامت بإبادتها في موقع الاكتشاف.واكتشفت القوات البرية أول قارب خشبي كوري شمالي على بعد 1.1 كيلومتر من شمال خط الحدود الشمالية في البحر الشرقي بواسطة أجهزة المراقبة الحرارية في الساعة الواحدة و18 دقيقة صباح يوم الثالث عشر من يوليو الجاري، وعبر القارب خط الحدود إلى الجنوب في الساعة الثانية و18 دقيقة صباح نفس اليوم ، قبل أن تتحرك سفينتان تابعتان للقوات البحرية إلى مكان القارب، وتقومان بإبادتها.كما عثر على قاربين خشبيين آخرين شمال جزيرة "أولونغ" الكورية الجنوبية يوم السبت الماضي أيضا حيث تم إبادتهما في أماكن اكتشافهما.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه قد تم العثور على 16 قاربا خشبيا من كوريا الشمالية ، منها 14 قاربا في البحر الشرقي ، وقاربين في البحر الغربي منذ بداية هذا العام.