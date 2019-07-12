540 ألفا حجم صادرات السيارات الكورية للاتحاد الأوروبي العام الماضي

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جاء في تقرير صادر عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أمس الاثنين، أن الدول الأعضاء ال28 في الاتحاد الأوروبي استوردت 37 مليون سيارة ، أي ما يوازي 46 مليار يورو في العام الماضي، منها 540 ألفا و815 سيارة من كوريا الجنوبية.واحتلت كوريا المركز الثالث عالميا من حيث حجم صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي بعد اليابان وتركيا.وكان عدد السيارات الكورية التي تم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي قد بلغ 519 ألفا عام 2017، بعد أن كان 405 آلاف عام 2013 ، و348 ألفا عام 2014 ، و402 ألف عام 2016.ويذكر أن حجم السيارات الصينية المصدرة للاتحاد الأوروبي قد شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 320 ألفا في العام الماضي، بعد أن كان 71 ألفا عام 2016 ، و131 ألفا عام 2017.