قانون مكافحة التحرش والمضايقات يدخل حيز التنفيذ

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يبدأ اليوم الثلاثاء سريان مفعول قانون جديد في كوريا الجنوبية يستهدف المساعدة في منع التحرش والمضايقات في أماكن العمل.ويعرّف القانونُ المنقح لمعايير العمل التحرشَ في أماكن العمل بأنه تصرفٌ يتسبب في معاناة جسدية أو عقلية، أو يتسبب في تدهور بيئة العمل، عندما يستخدم أربابُ العمل أو الموظفون وضعهم أو علاقاتهم لما هو خارج نطاق العمل بشكل غير مناسب.وينطبق القانون على أي حديث مسيئ، أو عنف، أو مضايقة جنسية، أو سلوك إجباري، يحدث في أماكن العمل أو في أي تجمع متعلق بالعمل.ويمكن لضحايا أو شهود التحرش أو المضايقات الإبلاغ عن تلك الانتهاكات إلى إدارة شؤون الموظفين بالشركة، وسيتوجب على أصحاب العمل التحقيق على الفور واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع بموجب القانون الجديد.وإذا تم اتخاذ تدابير انتقامية ضد الضحايا أو الذين يبلغون عن سلوك مسيئ، فقد يواجه أرباب العمل عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامات تصل إلى 30 مليون وون.