المسؤول الأمريكي عن منطقة شرق آسيا يزور كوريا الجنوبية اليوم

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يقوم الدبلوماسي الأمريكي المكلف بشؤون منطقة شرق آسيا بزيارة إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وسط تصاعد التوتر بين سيول وطوكيو.وأفادت الأنباء بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "ديفيد ستيلويل" سيقوم بزيارة إلى المكتب الرئاسي الكوري، قبل اجتماعه مع وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، غدا الأربعاء. وخلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، سيلتقي "ستيلويل" أيضًا بنظيره الكوري الجنوبي من وزارة الخارجية وكبير المبعوثين النووين "لي دو هون".وتأتي زيارة "ستيلويل" إلى كوريا في وقت يتصاعد فيه التوتر بين حليفيْ الولايات المتحدة في منطقة شمال شرق آسيا، في أعقاب تطبيق اليابان لقيود على تصدير بعض المواد عالية التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية. وقد سعت الحكومة الكورية إلى الوساطة الأمريكية في الخلافات التجارية مع طوكيو، بينما طالبت اليابان بإنشاء لجنة تحكيم مع دولة ثالثة لحل المنازعات ذات الصلة بالحقبة الاستعمارية.وطالبت اليابان حكومة كوريا الجنوبية بالاستجابة لمقترح لجنة التحكيم حتى يوم الخميس، وهو آخر يوم في زيارة "ستيلويل".