قادة أكبر خمسة أحزاب سياسية يجتمعون مع الرئيس يوم الخميس

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وافق الرئيس "مون جيه إين" وقادة أكبر خمسة أحزاب سياسية على عقد اجتماع بعد غد الخميس بناءً على طلب من حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي. وتوصل قادة الأحزاب الخمسة إلى هذا الاتفاق اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مغلق عقدوه في مقر البرلمان.وبعد الاجتماع، قال الأمين العام للحزب الديموقراطي الحاكم "يون هو جونغ" في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع مع الرئيس سيُعقد يوم الخميس في الفترة من الرابعة وحتى السادسة مساء. وأوضح "يون" أن الأحزب السياسية قررت بذل جهود غير حزبية للتعامل مع الخلاف التجاري المستمر بين كوريا الجنوبية واليابان، ولتقليل أي ضرر قد يتسبب فيه هذا الخلاف على الاقتصاد الكوري.كما أشار الأمين العام للحزب الحاكم إلى أن الأحزاب سوف تتلقى خلال الاجتماع تقريراً من الحكومة يتضمن اقتراحات بشأن تنفيذ إجراءات استجابة للقيود التجارية اليابانية، إلى جانب مناقشة التعاون الحزبي وشؤون الدولة الأخرى.